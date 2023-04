Wien (www.fondscheck.de) - 2022 ist ein Jahr, das Ariel Bezalel wohl am liebsten vergessen würde: Rund 16 Prozent Verlust sind nicht das, was die Anleger von seinem Fonds Jupiter Dynamic Bond (ISIN LU0853555380/ WKN A1J8EQ) gewohnt sind, so die Experten von "FONDS professionell".Doch die Chancen stünden gut, dass das vergangene Jahr nur einen Rücksetzer in einer auf lange Sicht überzeugenden Performance von Bezalels flexibler Rentenstrategie markiere: Im ersten Quartal dieses Jahres habe der Starmanager wieder 95 Prozent der Mitbewerber seiner Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich gelassen. Die Redaktion habe Bezalel auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim zum Interview getroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...