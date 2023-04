Die bisherigen Verleihsysteme mit Self-Service für E-Scooter sind in Paris zum 1. September abzuwickeln. An einer Abstimmung beteiligten sich am Wochenende rund 100.000 Stimmberechtigte, von ihnen sprachen sich 93 % gegen die spezielle Form der Mikro-Mobilität aus. Die bisherigen Systeme mit Self-Service, bei denen die Geräte an einem fast beliebigen Ort in der Stadt wieder abgestellt werden dürfen, sind damit in der französischen Hauptstadt zunächst einmal gescheitert. Während Bürgermeisterin Anne Hidalgo von einem Sieg der Demokratie sprach, bemängelten die Verleiher von E-Scootern eine zu geringe Beteiligung an der Abstimmung, um von einem relevanten Ergebnis zu sprechen. Zuvor war das Verleihen von E-Scootern in Prag und Madrid in einzelnen Stadtbezirken verboten worden.



Die Aktie des auch in Europa aktiven US-Unternehmens BIRD GLOBAL war noch am Freitag mit + 10,3 % aus dem Markt gegangen. Der Scooter-Verleiher gibt heute in den USA vorbörslich um 0,5 % nach. Seit Mitte Oktober 2021 war der Titel schon von 10,00 auf 0,11 $ abgesackt. Seit dem 20. März ergab sich eine Erholung auf fast das Dreifache, als Börsenwert wird aktuell 90 Mio. $ angezeigt. Auch für das Geschäftsjahr 2024 wird für BIRD noch ein Verlust von dann noch 0,25 $ je Aktie angesetzt, während der Umsatz im gleichen Jahr auf ca. 310 Mio. $ geschätzt wird.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



