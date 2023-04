Fundamental ist Katek im Jahr 2022, laut Geschäftsbericht, beim Umsatz um 26 Prozent auf 683 Millionen Euro gewachsen. Das ist ordentlich und das Management gibt an, Marktanteile gewonnen und deutlich stärker als der Markt gewachsen zu sein. Stark war vor allem das vierte Quartal mit einem Plus von 36 Prozent. Problematisch war indes die Profitabilität. Diese will Katek deutlich verbessern. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...