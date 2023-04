Die Verbindung zwischen Russland und China wird immer enger - das zeigen aktuelle Daten: der Yuan hat in Putins Reich den Dollar als wichtigste Fremdwährung abgelöst. Damit folgt der Gebrauch des Yuan in Russland den faktischen Handelsströmen, die immer intensiver werden zwischen Moskau und Peking. Der chinesische Yuan hat den US-Dollar als meistgehandelte Währung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...