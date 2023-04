Mercedes, Volkswagen oder auch klassische E-Autobauer wie Tesla und BYD setzen im Zuge der sich verschärfenden Nachfrage nach Batterierohstoffen zunehmend auf Investitionen in Minen. Bei BMW sprach man sich kürzlich gegen dieses Vorgehen aus und beschreitet damit abermals einen Sonderweg unter den Autobauern.Finanzchef Nicolas Peter verkündete am Freitag in einem Interview, dass der Autobauer nicht glaube, dass Investitionen in Minen der wrichtige Weg seien, um sich wichtige Batteriematerialien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...