Berlin/München (ots) -Die Preisträgerinnen des Musikwettbewerbs "Ton & Erklärung 2023" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft stehen fest: Lila Chrisp (27 Jahre) gewinnt den 1. Preis und 10.000 Euro Preisgeld. Florentine Schumacher (29 Jahre) erhält den mit 5.000 Euro dotierten 2. Preis. Zusätzlich zum Preisgeld erhalten die Preisträgerinnen zahlreiche Engagements bei hochkarätigen Festivals und Konzerthäusern in der Saison 2023/24. Der 1. Preis beinhaltet darüber hinaus die Uraufführung einer Auftragskomposition des Kulturkreises. Chrisp und Schumacher werden im Rahmen der Jahrestagung des Kulturkreises am 13. Oktober bei einem Finalkonzert unter der Begleitung des Nationaltheater-Orchesters Mannheim ausgezeichnet.Die Vorsitzende der Jury, Sopranistin Annette Dasch, über den Wettbewerb und die Preisträgerinnen: "Wir gratulieren allen Teilnehmenden zu ihren Beiträgen und freuen uns über die große Bandbreite, die sie gezeigt haben. Am Ende war dieser Wettbewerb vor allem eins: Ein starkes Zeichen für die Musik, gesetzt von jungen InterpretInnen, die offensichtlich für diese Kunstform brennen. Lila Chrisp hat sich im Wettbewerb profiliert und sich als kluge, interessante und liebenswerte Künstlerpersönlichkeit gezeigt. Sie war in den gesprochenen Beiträgen überzeugend und hat mit ihrer perfekt geführten, wunderschönen Stimme die musikalische Kommunikation vertieft und unsere Herzen berührt. Über eine Sopranstimme von enormem Umfang, die selbst in extremen Lagen zu großen dynamischen Unterschieden fähig ist, verfügt Florentine Schumacher. Zusätzlich zu ihrer glänzenden Technik vermag sie mit viel Verstand und Gefühl, die unterschiedlichsten Frauencharaktere zum Leben zu erwecken."Der Wettbewerb:15 junge Sänger:innen präsentierten sich vom 30. März bis 01. April 2023 der renommierten Jury unter Vorsitz von Annette Dasch. Der Wettbewerb fand in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Münchner Rundfunkorchester in München statt. In der Finalrunde wurden die Sänger:innen vom Münchner Rundfunkorchester unter Leitung des Dirigenten Kerem Hasan begleitet.Die Jury:Annette Dasch, Sopran (Vorsitz), Paul Schweinester, Tenor, Gerold Huber, Liedbegleiter, Damià Carbonell Nicolau, Head of artistic Administration, Dutch National Opera, Petra Gaich, Künstlerische Betriebsdirektorin, Salzburger Festspiele, Ulrich Pluta, Leiter Künstlerische Planung BR sowie das Gremium Musik des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft unter Vorsitz von Prof. Dr. Tobias Wollermann.Weitere Informationen: https://www.kulturkreis.eu/foerderbereiche/musikPressefotos finden Sie unter https://www.kulturkreis.eu/presseÜber den Musikwettbewerb des KulturkreisesDer Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. veranstaltet seinen Musikwettbewerb "Ton & Erklärung" alternierend in den Fächern Klavier, Violine, Violoncello und Gesang. Der diesjährige Wettbewerb richtete sich an Sänger:innen aller Stimmlagen und Nationalitäten im Alter zwischen 17 und 30 Jahren, die an einer deutschen Hochschule studieren bzw. deutsche Staatsbürger:innen sind und im Ausland studieren. Die Jury beurteilt sowohl die künstlerischen und technischen Leistungen als auch die Vermittlung des Repertoires in Form individueller Moderationsbeiträge. Bestandteil des Wettbewerbs ist auch ein professionelles Moderationscoaching für die Teilnehmenden.Pressekontakt:KontaktKulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.Petra NeyeLeitung KommunikationHaus der Deutschen WirtschaftBreite Straße 29, D-10178 BerlinT +49 (0)30-20 28-15 47p.neye@kulturkreis.euwww.kulturkreis.euOriginal-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51362/5479002