Der Apple-Chef Tim Cook hat kürzlich in einem Interview mit dem Männermagazin GQ (Gentlemen's Quarterly) erklärt, warum die Kunden das neue Mixed-Reality-Headset wollen, das sein US-Unternehmen in den kommenden Monaten vorstellen könnte. Die Apple-Aktie kommt derweil zum Wochenauftakt nicht vom Fleck.Noch immer sind viele Fragen zu einem möglichen Mixed-Reality-Headset von Apple offen. So hat sich das notorisch schweigsame Unternehmen bisher nicht zu dem Thema geäußert und selbst Konzernchef Cook ...

