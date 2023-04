Unternehmen verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 zu senken

Die ESAB Corporation ("ESAB" oder "das Unternehmen") (NYSE: ESAB) hat in ihrem ersten Nachhaltigkeitsbericht Maßstäbe zur Bewertung des Fortschritts in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesetzt und sich verpflichtet, die absoluten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30% zu senken.

Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht setzt ESAB das Engagement für den Umweltschutz, die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion unter den Mitarbeitern, Outreach-Aktivitäten in den lokalen Gemeinden und die Erhaltung einer erstklassigen Unternehmensführung fort. Er thematisiert das Engagement und den Ansatz des Unternehmens, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für die rund 9.000 Mitarbeiter von ESAB weltweit kontinuierlich zu verbessern.

"Wir sind stolz auf unser Konzept, unser Nachhaltigkeitsprogramm weiterzuentwickeln, das unser Ziel Shaping the world we imagine (Gestaltung der Welt, die wir uns vorstellen) unterstreicht", sagte Shyam P. Kambeyanda, President und CEO der ESAB Corporation. "Es liegt in unserer Verantwortung, gute Corporate Citizen zu sein, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, und wir sind entschlossen, ein positives und bleibendes Vermächtnis in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, aufzubauen. Unser erster Nachhaltigkeitsbericht legt ein Fundament, das das langfristige Wachstum unseres Unternehmens unterstützt und sich an unseren Grundwerten und unserem Engagement für die Gestaltung einer besseren Welt orientiert."

Die wichtigsten Highlights des ersten Nachhaltigkeitsberichts von ESAB sind:

Die Verpflichtung, die absoluten globalen THG-Emissionen aus Scope 1 und Scope 2 an den wichtigsten Produktionsstandorten bis zum Jahr 2030 um 30 gegenüber 2022 zu reduzieren

Informationen über die branchenführende Sicherheitsleistung des Unternehmens, darunter eine Rate der insgesamt gemeldeten Unfälle von 0,49 im Jahr 2022

Einzelheiten zu neuen Produkten, die auf die Einhaltung der Standards der europäischen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte ausgelegt sind

Ergebnisse von Energiemanagement-Workshops, die erhebliche Möglichkeiten für eine höhere Energieeffizienz ermittelt haben

Eine Zusammenfassung der Anstrengungen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, einschließlich eines Führungsteams, das aktuell zu mehr als 67 aus Frauen oder Personen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft besteht

Weitere Informationen über den Weg zur Nachhaltigkeit von ESAB finden Sie unter www.ESABcorporation.com/sustainability. Dort steht auch der Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Unternehmens zum Download zur Verfügung.

Über die ESAB Corporation

Gegründet 1904, ist die ESAB Corporation (NYSE: ESAB) weltweit führend bei vernetzter Fertigungstechnologie und Lösungen für die Gassteuerung. Aufbauend auf unserer lange währenden Tradition innovativer Produkte und Workflow-Lösungen und unser Business System (EBX) können wir unser Ziel verwirklichen, die Welt zu gestalten, die wir uns vorstellen. Die ESAB Corporation mit Sitz in North Bethesda (Maryland) beschäftigt etwa 9.000 Mitarbeiter und dient Kunden in etwa 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.ESABcorporation.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geltenden Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen wie etwa Aussagen über unsere ESG-Zielsetzungen, Ziele, Verpflichtungen und Programme sowie andere Geschäftspläne, Initiativen und Ziele sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter "glauben", "projizieren", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "prognostizieren", "Ausblick", "beabsichtigen", "Strategie", "planen", "können", "könnten", "sollten", "werden", "würden", "werden", "fortsetzen", "führen wahrscheinlich zu" oder deren Verneinung bzw. Abwandlungen oder ähnliche Begriffe kenntlich gemacht, die im Allgemeinen dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu erkennen. Unsere tatsächlichen künftigen Ergebnisse wie etwa das Erreichen unserer Ziele oder Verpflichtungen können aufgrund veränderter Umstände, nicht bewahrheiteter Annahmen oder anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, erheblich von unseren prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen die in Punkt 1A unseres jüngsten Jahresberichts auf Form 10-K und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Form 10-Q erörterten Risikofaktoren, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Wir bitten Sie dringend, alle oben aufgeführten oder in diesen Berichten erörterten Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sorgfältig zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

