DJ PTA-News: a.i.s. AG: Bestätigung der Verwaltungssitzverlegung nach Berlin

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/03.04.2023/17:45) - Die a.i.s. AG bestätigt hiermit seine Mitteilung vom 28.09.2015, in der der Verwaltungssitz nach Berlin verlegt wurde. Dieser befindet sich in der Friedrichstr. 171, 10117 Berlin.

Dr. Johan Bendien

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

Aussender: a.i.s. AG Adresse: Friedrichstr. 171, 69488 10117 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Johan Bendien Tel.: +49 30 303660502 E-Mail: h.bendien@ais-ag.eu Website: www.ais-ag.info

ISIN(s): DE0006492903 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

April 03, 2023 11:45 ET (15:45 GMT)