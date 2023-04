Halle/MZ (ots) -



Bemerkenswert ist, wie sehr die Ex-Bürgermeisterin und ihr designierter CDU-Nachfolger Kai Wegner nach einem Wahlkampf, in dem sich alle Parteien mit Ideologievorwürfen überzogen, die angeblich neu gefundene Gemeinsamkeit bemühen - und auch darum, das nicht geringe Grünen-Klientel der Stadt mitzunehmen: Wegner sprach etwa lang und breit über S-Bahn-Takt und ÖPNV-Ausbau. Und in der chronisch finanzschwachen Stadt soll es fünf Milliarden Euro zusätzlich für den Klimaschutz geben.



Sollte die Koalition tatsächlich zustandekommen, muss sie sich beständig an ihre Erzählung von Gemeinsamkeit und Pragmatismus erinnern.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5479043