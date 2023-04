Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für die Aktie des Reisemobil-Herstellers Knaus Tabbert und erhöhen das Kursziel von 65,0 auf 70,0 Euro. Knaus Tabbert habe die durchaus anspruchsvollen Ziele im vierten Quartal erfüllt, so die Experten. Damit habe das Unternehmen auch einen erneuten Beleg für den Erfolg der jüngst deutlich verbreiterten Modellbasis gelegt. Aufgrund der guten Auftragslage und der schwachen Vorjahresbasis dürfte die starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung in H1 anhalten, so die Analysten in einem Research-Update.

