DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

S&P Global: US-Industrie im März knapp unter Wachstumsschwelle

Die Aktivität in der US-Industrie ist im März laut einer Umfrage von S&P Global nur knapp unter der Wachstumsschwelle geblieben. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,2 von 47,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,3 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im März

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im März verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 46,3 (Vormonat: 47,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 47,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Fed/Bullard: Ölpreissprung kann Inflationsbekämpfung erschweren

Der sprunghafte Anstieg der Ölpreise nach der überraschenden Ankündigung einer Produktionskürzung der OPEC+ könnte die Aufgabe der US-Notenbank, die Inflation zu bekämpfen, "ein wenig erschweren". Allerdings sei es noch zu früh, um dies mit Sicherheit sagen zu können, sagte der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard. "Diese OPEC-Entscheidung war eine Überraschung, aber ob sie eine dauerhafte Auswirkung haben wird, ist meiner Meinung nach eine offene Frage", so Bullard in einem Interview mit Bloomberg Television.

IAB: Beschäftigung entwickelt sich in Westdeutschland besser als in Ostdeutschland

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickelt sich einer aktuellen Studie zufolge in Westdeutschland besser als in Ostdeutschland. Im vergangenen Jahr sei im Westen nach ersten Daten von einem Anstieg um 1,1 Prozent auszugehen, im Osten hingegen nur um 0,7 Prozent, erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war die Beschäftigung demnach sogar leicht rückläufig.

Regierung schätzt jährliche Kosten für Heizungstausch auf 9 Mrd Euro

Der geplante Austausch von fossilen Heizungen gegen klimafreundlichere Anlagen wird die Bürger bis 2028 jährlich rund 9,12 Milliarden Euro kosten. Das schätzt die Bundesregierung in der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Den Investitionskosten stehen laut Regierung aber Einsparungen von 11,01 Milliarden Euro während einer Betriebszeit der neuen Heizung von 18 Jahre entgegen. SPD, Grüne und FDP haben sich allerdings noch nicht auf eine konkrete staatliche Förderung für den Austausch von Gas- und Ölheizungen verständigt. Die Koalition will soziale Härten abfedern und steuerliche Förderungen geben.

Sprecherin: Scholz hält an Kindergrundsicherung fest

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin an der Einführung der Kindergrundsicherung fest. Zuletzt hatte es erneut Streit zwischen den Koalitionspartnern Grüne und FDP über die Kosten für die Kindergrundsicherung gegeben, die 2025 einführt werden soll.

Scholz sagt Moldau Unterstützung gegen Russland zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Republik Moldau Unterstützung gegen Versuche der politischen Einflussnahme durch Russland zugesagt. Die territoriale Integrität Moldaus sei "unantastbar", sagte Scholz. "Deshalb unterstützen wir Moldau dabei, sich gegen Versuche der Destabilisierung durch Russland zu wappnen." Moldau sei "Teil unserer europäischen Familie", Deutschland unterstütze den Wunsch des Landes nach einem EU-Beitritt.

Stoltenberg: Finnland wird Dienstag neues Nato-Mitglied

Finnland wird am Dienstag neues Mitgliedsland der Nato. "Morgen werden wir Finnland als 31. Mitglied begrüßen", sagte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg. Am Dienstagnachmittag werde die finnische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel gehisst. "Das ist wirklich ein historischer Tag."

Raytheon erhält Milliardenauftrag für Patriot-Luftabwehrsystem in der Schweiz

Der US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies hat von der U.S. Army einen Auftrag über 1,2 Milliarden US-Dollar für ausländische Militärverkäufe erhalten, um die Schweiz mit dem Patriot-Luftverteidigungssystem zu beliefern. Der Vertrag umfasse fünf Patriot-Launchplattformen und eine Anzahl von Guidance Enhanced Missiles, bekannt als GEM-T. Die Rakete soll in der Lage sein, taktische kugelsichere Raketen, Marschflugkörper und feindliche Flugzeuge abzuwehren.

US-Republikaner McCarthy empfängt am Mittwoch Taiwans Präsidentin Tsai

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wird am Mittwoch in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Der Politiker der Republikanischen Partei wird die aus Mittelamerika anreisende Tsai in der nahe Los Angeles gelegenen Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek empfangen, wie McCarthys Büro mitteilte. An dem Treffen sollen demnach Parlamentarier der Republikaner wie auch der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden teilnehmen.

Philippinen nennen Standorte für weitere US-Stützpunkte

Die Philippinen haben die Standorte von vier weiteren Militärstützpunkten bekanntgegeben, zu denen die US-Truppen künftig Zugang erhalten. Vom US-Militär zusätzlich genutzt werden unter anderem eine Luftwaffenbasis auf der Insel Balabac nahe dem Südchinesischen Meer sowie ein Marinestützpunkt in der rund 400 Kilometer von Taiwan entfernten Gemeinde Santa Ana, wie das Pressebüro von Präsident Ferdinand Marcos Jr. mitteilte.

In Russland inhaftierter US-Reporter Gershkovich legt Berufung ein

Der in der vergangenen Woche in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-Journalisten Evan Gershkovich will nach Angaben eines Moskauer Gerichts gegen seine Haft in Berufung gehen. Der Termin für die "Anhörung über die Berufung gegen seine Inhaftierung wird diese Woche bekannt gegeben", sagte eine Sprecherin des Moskauer Gerichts und fügte hinzu, sie werde von demselben Anwalt eingereicht, der Gershkovich während seiner Haftanhörung vertreten hatte.

Russland will Militärpräsenz nahe Finnland verstärken

Als Reaktion auf den bevorstehenden Beitritt Finnlands zur Nato will Russland nach eigenen Angaben seine eigene Militärpräsenz in der Nähe des nordeuropäischen Landes ausbauen. "Wir werden unsere militärischen Kapazitäten im Westen und Nordwesten verstärken", sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

IAEA-Chef reist nach Kaliningrad zu Gesprächen über Atomkraftwerk Saporischschja

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Mittwoch in die russische Exklave Kaliningrad. Dabei solle es um den Schutz des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja gehen, das von Russland besetzt wird, sagte ein IAEA-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Russlands Gesandter bei der IAEA in Wien, Michail Uljanow, bestätigte russischen Nachrichtenagenturen den Besuch. Demnach werde Grossi eine ressortübergreifende russische Delegation treffen. Grossi hatte vergangene Woche das Atomkraftwerk Saporischschja besucht und vor einer "Katastrophe" gewarnt:

Bundesdatenschützer hält Sperrung von KI-Chatbot für möglich

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält eine Sperrung des auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbots ChatGPT in Deutschland für denkbar. Grundsätzlich sei ein Vorgehen gegen die Anwendung wie in Italien auch in Deutschland möglich, sagte eine Sprecherin von Kelber dem Handelsblatt. Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums lehnte dies hingegen umgehend ab.

+++ Konjunkturdaten

US/Bauausgaben Feb -0,1% (PROG: 0,0%) gg Vm

April 03, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)

