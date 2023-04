Durch die Übernahme von CFS Jets wird Jetcraft zum größten internationalen Spezialisten für Firmenflugzeuge

Jetcraft®, ein weltweit führendes Unternehmen für den Verkauf, den Erwerb und den Handel von Firmenflugzeugen, hat Corporate Fleet Services (CFS Jets) übernommen, ein bekanntes Unternehmen in der Firmenluftfahrt, das sich auf die Märkte für Turboprop-, Light- und Midsize-Jets spezialisiert hat.

Peter Antonenko, President, Jetcraft, erklärt: "Jetcraft setzt seit mehr als 60 Jahren Maßstäbe bei der Vermittlung von Geschäftsflugzeugen, wobei der Schwerpunkt auf Super-Midsize-, Großraum- und Ultra-Langstrecken-Jets liegt. Mit der Übernahme von CFS Jets verfügen wir über das vielfältigste Produkt-Know-how in der Branche und übertreffen damit alle anderen Makler und Hersteller. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden fast 100 Jahre Erfahrung, mehr als 100 engagierte globale Berater und die größte Anzahl exklusiver Jet-Listings."

Unter dem Namen "powered by Jetcraft" bietet CFS Jets seinem Kundenstamm nun noch besseren Zugang zu den Kategorien der Super-Midsize- und Großraum-Jets.Beide Unternehmen werden weiterhin individuell operieren und gegenseitig von ihren jeweiligen Fähigkeiten profitieren, einschließlich der Unterstützung durch Jetcrafts branchenführende Daten bei Transaktionen.

David Monacell, Partner, CFS Jets, ergänzt: "Seit 1984 hat sich CFS Jets als zuverlässiger Vermittler von Privatjets und Turboprop-Flugzeugen bewährt. Dank Jetcraft haben unsere Kunden jetzt Zugang zu den zuverlässigsten Marktinformationen und der größten Auswahl an Flugzeugen in der Branche."

Antonenko bemerkt abschließend: "Diese strategische Allianz zwischen Jetcraft und CFS Jets stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere beiden Unternehmen und auch für unsere Kunden dar, die jetzt von einem kombinierten Erfahrungsschatz aus mehr als 800 Transaktionen allein in den letzten fünf Jahren profitieren können. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die weltweit wachsende Nachfrage nach Turboprop- und Firmenjets aller Größen zu bedienen."

Über Jetcraft

Jetcraft® ist mehr als ein Makler, es ist ein Netzwerk globaler Flugzeugberater, das eine einzigartige internationale Reichweite und unübertroffenes lokales Know-how bietet. Die marktführende Datenintelligenz des Unternehmens, die strategischen Finanzierungslösungen und der umfangreiche Bestand unterstützen selbst die kompliziertesten Transaktionen. Seit über 60 Jahren ist Jetcraft führend und setzt Standards, die die Branche weiterhin prägen. Heute sorgt ein Team von mehr als 80 engagierten Luftfahrtspezialisten in über 25 Niederlassungen für den weltweiten Verkauf, Erwerb und Handel von Flugzeugen in der Geschwindigkeit des Lebens.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.jetcraft.com

Über CFS Jets

Mit beinahe 40 Jahren Erfahrung in der Branche ist CFS Jets eines der führenden Unternehmen für den Verkauf und den Erwerb von Privatflugzeugen in den USA. CFS Jets hat seinen Hauptsitz in Cornelius, North Carolina. Das Unternehmen bietet Services rund um Verkauf, Marktanalyse, Beratung, Flottenplanung, Angebotsbewertung, Unterstützung beim Kauf sowie Support beim Abschluss. Weitere Informationen über die umfassenden Dienstleistungen sowie die Spezifikationen der einzelnen Flugzeuge erhalten Sie unter www.cfsjets.com oder telefonisch unter (704)359-0007

