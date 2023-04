Schlechte Nachricht für Illumina. Die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) hat das US-Unternehmen angewiesen, die Übernahme von Grail rückgängig zu machen. Zwar hat Illumina bereits mitgeteilt, gegen die Aufforderung der FTC umgehend Berufung einlegen zu wollen, dennoch kommt die News am US-Aktienmarkt am Montag schlecht an. Konkret ist die FTC-Kommission der Ansicht, dass die Übernahme von Grail den Wettbewerb und die Innovation auf dem US-Krebsmarkt beeinträchtigen würde.Durch diese Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...