Informationen über den Stand der Innovation innerhalb des globalen Ökosystems für Start-ups in der Frühphase von mehr als 1.600 aktuellen, ehemaligen und angehenden Unternehmern und Risikokapitalgebern aus dem weltweiten Techstars-Netzwerk

Techstars, einer der größten Pre-Seed-Investoren der Welt, hat heute die Ergebnisse seiner ersten Umfrage zum Stand der Innovation im globalen Ökosystem für Start-ups in der Frühphase veröffentlicht. Die Umfrage mit dem Titel "Techstars 2023 State of Innovation Survey" enthält Informationen, die auf den Antworten von mehr als 1.600 aktuellen, ehemaligen und aufstrebenden Unternehmern und Risikokapitalgebern dazu beruhen, wie sie Innovation in ihrem Heimatland und auf der ganzen Welt sehen.

Die Untersuchung ergab, dass die befragten Unternehmer1 und Risikokapitalgeber das Silicon Valley zwar immer noch als das innovativste Zentrum der Welt ansehen, sein Einfluss in den nächsten fünf Jahren aber voraussichtlich abnehmen wird. Auf die Bitte hin, bis zu fünf Zentren auszuwählen, nannten fast zwei Drittel (63 %) der Befragten das Silicon Valley als das derzeit innovativste Zentrum. Bei der Frage, welche Zentren in fünf Jahren am innovativsten sein werden, sinkt der Anteil der Nennungen des Silicon Valley jedoch auf weniger als die Hälfte (45 %).

"Vor dem Hintergrund des anhaltenden Marktwandels spiegeln die Ergebnisse unserer Umfrage die Abkehr von der traditionellen Innovationsdominanz der USA und die Hinwendung zu einem multipolaren Zeitalter wider, in dem das Unternehmertum im Technologiebereich weltweit floriert -ein Trend, der durch die Überzeugung unserer Umfrageteilnehmer unterstrichen wird, dass Afrika in diesem Jahr Westeuropa überholen wird, indem es mehr Start-ups hervorbringt", so Maëlle Gavet, CEO von Techstars. "Angesichts der Tatsache, dass Investoren heute Deals auf der ganzen Welt tätigen und Unternehmer von überall aus globale Unternehmen aufbauen können, ist es für uns nicht überraschend, dass ein einzelnes Technologiezentrum wie das Silicon Valley an Bedeutung einbüßt. Die Ergebnisse unserer Umfrage bestätigen, dass überall auf der Welt herausragende unternehmerische Talente gedeihen und dass Innovation die Unterstützung eines ganzen Ökosystems erfordert."

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage:

Regionen: Die Mehrheit der befragten Unternehmer und Risikokapitalgeber (51 %) hält den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) derzeit für die innovativste Region außerhalb der USA, was darauf hindeutet, dass APAC die historische Dominanz der USA bald herausfordern könnte.

Die Mehrheit der befragten Unternehmer und Risikokapitalgeber (51 %) hält den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) derzeit für die innovativste Region außerhalb der USA, was darauf hindeutet, dass APAC die historische Dominanz der USA bald herausfordern könnte. Sektoren: Fast die Hälfte der von uns befragten Unternehmer und Risikokapitalgeber sagen voraus, dass in fünf Jahren HealthTech (51 %) und Nachhaltigkeit (44 %) die beiden innovativsten Bereiche sein werden, was darauf hindeutet, dass sich Gründer zunehmend mit vielen der größten Herausforderungen unserer Zeit befassen von Gesundheit und Langlebigkeit bis hin zum Klimawandel und der Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln.

Fast die Hälfte der von uns befragten Unternehmer und Risikokapitalgeber sagen voraus, dass in fünf Jahren HealthTech (51 %) und Nachhaltigkeit (44 %) die beiden innovativsten Bereiche sein werden, was darauf hindeutet, dass sich Gründer zunehmend mit vielen der größten Herausforderungen unserer Zeit befassen von Gesundheit und Langlebigkeit bis hin zum Klimawandel und der Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln. Initiatoren: Innovation benötigt ein Ökosystem. Nur ein Viertel (26 %) der Befragten ist der Meinung, dass Risikokapitalgeber und Angel-Investoren in den nächsten fünf Jahren die größte Triebkraft für Innovationen sein werden, wobei sich kein einzelner Einflussfaktor wie Regierungen oder Unternehmen als dominierender Faktor herauskristallisiert.

Innovation benötigt ein Ökosystem. Nur ein Viertel (26 %) der Befragten ist der Meinung, dass Risikokapitalgeber und Angel-Investoren in den nächsten fünf Jahren die größte Triebkraft für Innovationen sein werden, wobei sich kein einzelner Einflussfaktor wie Regierungen oder Unternehmen als dominierender Faktor herauskristallisiert. Haltungen von Gründern: Unternehmen bleiben heute länger in privater Hand, und unsere Umfrage bestätigt diesen Trend: Mehr als ein Viertel (28 %) der Unternehmer gibt an, dass ihr langfristiges Ziel lautet, privat/unabhängig zu bleiben. Im Vergleich dazu streben nur 16 einen Börsengang und 7 eine Übernahme durch Private Equity an.

"Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten konkurrierende Kräfte den Innovationsmarkt prägen werden. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und seine Folgen haben das ohnehin schon angespannte Umfeld für die Mittelbeschaffung noch weiter verschärft. Da sie nicht in der Lage sind, Geld zu beschaffen oder Risikokredite aufzunehmen, gehen manchen Gründern einfach die Optionen aus. Umgekehrt wird die Entlassungswelle in der gesamten Technologiebranche zu einem Innovationsboom in der Frühphase beitragen, da eine große Zahl entlassener Arbeitnehmer zu Unternehmern werden dürfte. Wir verzeichnen auch eine steigende Zahl von Bewerbern für unsere Programme, die sich mit einigen der größten Herausforderungen unserer Lebenszeit befassen, z. B. in den Bereichen HealthTech, Nachhaltigkeit und Resilienz der Lebensmittelversorgung", fügte Gavet hinzu.

Weitere Informationen zu den Umfrageergebnissen finden Sie im vollständigen Forschungsbericht, den Sie hier herunterladen können: Techstars 2023 State of Innovation Survey.

Methodik

Zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 führte Techstars gemeinsam mit Hanover Research eine umfassende Umfrage unter Personen aus dem gesamten globalen Technologie-Ökosystem durch, um den Stand der Innovation zu bewerten von aktuellen, ehemaligen und angehenden Unternehmern bis hin zu Risikokapitalgebern, Beratern und Geschäftspartnern. Die Umfrageanalyse umfasst die Antworten von insgesamt 1.607 Personen nach der Datenbereinigung und Qualitätskontrolle. Die Umfrage wurde online durchgeführt, und die Befragten wurden über eine von Techstars Central LLC bereitgestellte Kontaktliste rekrutiert.

Über Techstars

Techstars ist einer der größten Pre-Seed-Investoren der Welt und hat über seine Accelerators in mehr als 3.400 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt rund 98 Milliarden US-Dollar investiert. Techstars wurde 2006 gegründet und begann mit drei einfachen Ideen Unternehmer schaffen eine bessere Zukunft für alle, Zusammenarbeit treibt die Innovation voran, und großartige Ideen können von überall herkommen. Jetzt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen auf dem Planeten in die Lage zu versetzen, zum Erfolg von Unternehmern beizutragen und davon zu profitieren. Zusätzlich zum Betriebsablauf von Beschleunigerprogrammen und Risikokapitalfonds tun wir dies, indem wir Start-ups, Investoren, Unternehmen und Städte miteinander verbinden, um beim Aufbau blühender Startup-Gemeinschaften zu helfen. Das weltweite Netzwerk von Techstars hilft Unternehmern beim Erfolg. www.techstars.com

1 Der Begriff "Unternehmer" bezieht sich in diesem Bericht auf aktuelle, ehemalige und angehende Unternehmer, sofern nicht anders angegeben.

