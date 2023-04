Die US-Börsen starten am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April. Getragen von Kursgewinnen bei Öl-Aktien waren Standardwerte dieses Mal bei Anlegern in der Favoritenrolle. Der Dow Jones setzte seinen jüngsten Kursaufschwung fort, indem er rund zwei Stunden vor Schluss weiter zulegte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil leicht bergab.Der Dow Jones wurde nicht davon gebremst, dass die Stimmung in der US-Industrie im März den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreichte. Zuletzt ...

