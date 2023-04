Die OPEC sieht - anders als die US-Notenbank Fed - das, was auf uns zukommt: eine Rezession. So hat heute Kuwait den eigentlichen Grund klar gemacht, warum die OPEC die Öl-Fördermenge kürzt: man will der sinkenden Öl-Nachfrage bei der kommenden Rezession zuvor kommen. Diese Rezession wiederum kommt über einen Credit Crunch im Gefolge der Bankenkrise. ...

