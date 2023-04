Die Next-Gen SSPM von Obsidian wird drei Module enthalten, die Unternehmen dabei helfen, das Risiko der SaaS-Integration von Drittanbietern um über 80 zu reduzieren und technische Kontrollen in SaaS um 90 schneller den gesetzlichen Anforderungen anzupassen

Obsidian Security, der Marktführer im Bereich SaaS-Sicherheit, gab heute die Veröffentlichung seiner neuesten Suite mit SaaS-Sicherheitslösungen bekannt. Diese Suite umfasst die Lösungen Obsidian Compliance Posture ManagementTM, Obsidian Integration Risk ManagementTM und Obsidian ExtendTM, mit denen Sicherheits- und GRC-Teams ihre SaaS-Sicherheit und ihre Compliance-Aufstellung nachweislich verbessern können.

"Sicherheits- und GRC-Teams haben viel zu lange im Unklaren gearbeitet. Immer wieder berichten uns Sicherheitsverantwortliche, dass sie keine Kontrolle über ihr ständig wachsendes Netz von SaaS-Anwendungen haben und sich Sorgen machen, da jede neue Integration ein exponentiell erhöhtes Unternehmensrisiko darstellt", so Glenn Chisholm, Chief Product Officer von Obsidian Security. "Den GRC- und Compliance-Teams hingegen fehlen grundlegende Tools und sie brauchen oft mehrere Monate, um die Nachweise zu erbringen, die sie in SaaS benötigen, um die Einhaltung lokaler und branchenspezifischer Vorschriften nachzuweisen und zu überprüfen."

Und obwohl sie dasselbe übergeordnete Ziel verfolgen, nämlich für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu sorgen, sprachen Sicherheits- und GRC-Teams bisher keine gemeinsame Sprache, in der sie kommunizieren und zusammenarbeiten konnten. Die Next-Gen-Plattform von Obsidian Security soll genau das ändern und füllt eine Marktlücke, in die in den letzten zehn Jahren zu wenig investiert wurde: mit der ersten Reihe tief integrierter Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, das Risiko der SaaS-Integration von Drittanbietern um mehr als 80 zu senken und die technischen Kontrollen in SaaS um 90 schneller an die gesetzlichen Anforderungen anzupassen.

Das Next-Gen SSPM von Obsidian umfasst drei zentrale Module:

Obsidian Compliance Posture Management : Ermöglicht es Unternehmen, die Compliance von SaaS-Umgebungen sowohl mit internen Sicherheitsrichtlinien als auch mit Standards von Drittanbietern wie SOC 2, NIST 800-53, ISO 27001, CSA Cloud Controls Matrix (CCM) und anderen zu überprüfen und die Einhaltung dieser Richtlinien sicherzustellen. Durch das Mapping komplexer Frameworks auf individuell steuerbare SaaS-Kontrollen erhalten Teams mit Obsidian eine zuverlässige und kontinuierliche Bestätigung, dass die von ihren Unternehmen genutzten Anwendungen den rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen entsprechen, denen sie nachkommen müssen. Kunden können davon ausgehen, dass sie die Kosten und die Komplexität, die mit der Einhaltung von SaaS-Vorschriften verbunden sind, von Monaten auf Minuten reduzieren können.

Das Integration Risk Management von Obsidian ist die branchenweit erste Lösung, die Sicherheitsteams neben dem Einblick in ihre Integrationen im gesamten SaaS-Bereich auch die Möglichkeit bietet, Bedrohungen durch die Integration von SaaS-Drittanbietern über zentral definierte Sicherheitsrichtlinien automatisch und in Echtzeit zu beseitigen.

Obsidian Extend löst dieses Problem, indem es eine konsolidierte, automatisierte und skalierbare Lösung für Organisationen bereitstellt, mit der das Sicherheitsrisiko in ihrem gesamten SaaS-Portfolio bewertet und überwacht werden kann.

Alle Module der Next-Gen Posture von Obsidian sind ab heute für alle Kunden verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Blog unter obsidiansecurity.com.

