Die Auszeichnung unterstreicht die innovative Unternehmenskultur, einschließlich Produkte, Prozesse und Umsatzwachstum

Experian wurde von Fortune in die Liste der innovativsten Unternehmen Amerikas aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Rangliste von Unternehmen, die heute und in Zukunft an der Spitze der Innovation stehen. Diese Anerkennung unterstreicht den Status von Experian als innovativen und inspirierenden Arbeitgeber, seine führenden Technologien und Lösungen sowie die operative Exzellenz bei der Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, die Gleichberechtigung und Integration fördern und gleichzeitig das Wachstum vorantreiben.

Die Rangliste der innovativsten Unternehmen wird von Fortune und Statista, einem Marktforschungs- und Datenunternehmen, erstellt und basiert auf vier Dimensionen der Innovation:

Die Innovationskultur misst, inwieweit ein Unternehmen intern den Unternehmergeist und die Kreativität fördert und Mitarbeitern die Umsetzung neuer Ideen ermöglicht.

In der Dimension Produktinnovation werden die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens bewertet, wobei Aspekte von Attraktivität und Design bis hin zu Benutzerfreundlichkeit und Einzigartigkeit berücksichtigt werden.

Die Prozessinnovation umfasst eine Analyse sämtlicher Prozesse eines Unternehmens, von der Beschaffung und Produktion bis hin zu Marketing, Vertrieb und Support.

Beim Umsatzwachstum wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), basierend auf einem Dreijahreszeitraum (2018-2021) berechnet.

"Wir sind sehr stolz auf unsere zielgerichtete Kultur, in der alle unsere Mitarbeiter eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Wege spielen, die anderen Teammitgliedern helfen, unsere Kunden besser zu bedienen und neue Technologien zu entwickeln, die die Integration und das finanzielle Wachstum der Verbraucher fördern", so Jennifer SchulzChief Executive Officer of Experian North America. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die Innovationskultur, die wir aufgebaut haben. Das Feedback kommt von unseren Mitarbeitern, Kunden und anderen Branchenexperten."

"Unser Ranking zeichnet führende Unternehmen aus, die bewusst einen Innovationsansatz entwickeln und pflegen, der jeden Teil ihres Geschäfts berührt und letztlich über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem Umsatzwachstum führt, das auch die Auswirkungen einer globalen Pandemie übersteht", sagte Fortune-CEO Alan Murray.

Mit dieser Auszeichnung setzt Experian die Dynamik der jüngsten Preisverleihungen fort, darunter die 2023 BIG Innovation Awards, mit denen das Unternehmen für die Bereitstellung innovativer Produkte wie Experian Go ausgezeichnet wurde, die Verbrauchern zu finanziellem Erfolg verhelfen. Darüber hinaus wurde Experian in die Top 10 der IDC FinTech Rankings Top 100 für 2022 aufgenommen, die globale Anbieter von Finanztechnologie hervorheben. Außerdem wurde Experian Boost von Fast Company für die 2022 World Changing Ideas Awards nominiert.

