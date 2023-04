Zum Wochenauftakt geht es am US-Aktienmarkt im Bankensektor mehrheitlich aufwärts. Dennoch sollten sich Anleger nicht in Sicherheit wiegen, wenn es nach der US-Bank JPMorgan geht. Grund dafür: Das größte US-Geldhaus warnt, dass weiteren Banken die Liquiditätsreserven ausgehen könnten, wenn die Geldabflüsse anhalten. Wie CNBC berichtete, verwenden die US-Banken ihre Reserven, um das von den Einlegern abgezogene Bargeld zu decken, was zu einer potenziell katastrophalen Situation führen könnte, so ...

