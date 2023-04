Freiburg (ots) -



Die Botschaften, die derzeit aus Deutschland in die Ukraine gelangen, sind widersprüchlich. Da reist der Wirtschaftsminister nach Kiew und will dies als Zeichen verstanden wissen, dass "wir" daran glauben, die Ukraine werde am Ende "siegreich" sein. Und da macht ein Friedensappell die Runde, in dem der Kanzler aufgefordert wird, alles für einen sofortigen Waffenstillstand zu tun. (...) Dies zeigt die Kluft, die sich mit Blick auf den Ukrainekrieg hierzulande zunehmend auftut. (Verständliche) Kriegsangst fressen - frei nach Rainer Werner Fassbinder - Seele und Behauptungswillen auf. Zugleich kursieren aber auch weltfremde Siegesfantasien. Die Bundesregierung, allen voran Olaf Scholz, gerät dadurch unter Druck. Umso wichtiger bleibt Realismus mit moralischem Kompass. https://www.mehr.bz/khs94m



