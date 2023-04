"So könnt ihr den ganzen Film ‚Avatar 2' online schauen" oder "John Wick 4 hier kostenlos sehen" - so oder so ähnlich lauten die Google-Suchergebnisse zu verschiedenen Webseiten der Europäischen Union. Doch wer sich nun über einen kostenlosen Download zum neuesten Keanu-Reeves-Streifen freut, wird böse überrascht. Wie jetzt? Die EU bietet kostenlose Downloads zu den neuesten Filmen wie "Avatar 2", "Creed 3" oder "John Wick 4" an? Von wegen! Wer nach Webseiten der Europäischen Union wie beispielsweise europa.eu auf Google sucht und auf solche Links stößt, sollte auf keinen Fall draufklicken. Denn dahinter verbergen sich keine Gratis-Movies, sondern Links zu dubiosen Internetauftritten. Dort versuchen Scammer dann wiederum an Kreditkarteninformationen von Usern zu kommen oder ihnen Malware ...

