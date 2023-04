Wäre die Credit Suisse nicht am Sonntag Abend durch die UBS-Übernahme gerettet worden, wäre sie am Montag pleitge gewesen und hätte als systemrelevante Bank eine globale Finanzkrise ausgelöst. Das sagt der Vizechef der Schweizer Nationalbank SNB. Ähnlich hattte sich bereits die Finanzministerin der Schweiz Keller-Sutter in einem Interview mit der NZZ geäußert. Die Aussagen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...