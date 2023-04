L'Oreal übernimmt Aesop für 2,5 Mrd. US-Dollar von Natura. Für den französischen Kosmetikkonzern ist es der größte Deal seit Dekaden. Blackstone steht weiter unter Druck. Die Verkäufe im Immobiliensektor lagen auch im März im Milliardenbereich. Die hochtrabenden Träume haben sich in heiße Luft aufgelöst. Virgin Orbit befürchtet eine Insolvenz in diesem Jahr und warnt die amerikanische Börsenaufsicht vor.Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich am Dienstagmorgen überwiegend freundlich. ...

