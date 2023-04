NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 144,10 Euro belassen. Er rechne wie auch der Marktkonsens mit einem Umsatzwachstum um etwa 20 Prozent, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich des adjustierten operativen Ergebnisses (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen sei er optimistischer gestimmt als der Markt./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 20:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6