(shareribs.com) Normal 04.04.2023 - Der Autobauer Rivian hat die Probleme in seiner Lieferkette im ersten Quartal 2023 nicht lösen können. Das Unternehmen hat seine eigene Produktionsprognose verfehlt. Rivian gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2023 in seinem Werk in Normal, Illinois, 9.395 Fahrzeuge produziert hat. Ausgeliefert wurden im gleichen Zeitraum 7.946 Fahrzeuge. ...

