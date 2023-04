Heute morgen meldeten die Bundesstatistiker für Februar einen Zuwachs bei den deutschen Exporten von 4 % gegenüber dem Vormonat und von 7,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zu den Importen wurde festgehalten: +4,6 % gegenüber Januar 2023 und +3,8 % im Vergleich zum Februar 2022. Unterm Strich kam so ein monatlicher Überschuss in der Außenhandelsbilanz von 16 Mrd. € heraus. Alle Zahlen verstehen sich kalender- und saisonbereinigt - und vorläufig. Dennoch sind sie in Zeiten verblüffender OPEC+-Beschlüsse ein erfreuliches Zeichen.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!