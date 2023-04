DJ PTA-News: ifa systems AG: ifa systems mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2022

Frechen (pta/04.04.2023/09:03) - - ifa systems schließt das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich ab

- Umsatz (HGB) mit 6,4 Mio. EUR um 6 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen, EBITDA-Marge mit 29,3 % etwa auf dem Vorjahresniveau

- Gesamtwirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich gemeistert - Krisen untermauern die Wichtigkeit zur Digitalisierung und Prozessverbesserung in der Augenheilkunde

- Erfolgreicher Start ins Jahr 2023

Die ifa systems AG (ISIN DE0007830788), ein führendes weltweit tätiges Software-Unternehmen, das sich auf die Augenheilkunde (Ophthalmologie) spezialisiert hat, veröffentlicht heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz (HGB, ifa systems AG Einzelabschluss) erreichte 6,4 Mio. EUR (Vorjahr: 6,1 Mio. EUR) und bestätigt damit die Einschätzung des Vorstands, ein stabiles Umsatzwachstum erreichen zu können. Besonders erfreulich ist dabei die weiterhin positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze aus Software- und Hardware-Wartungsverträgen der Kunden, sowie aus Management- und Sicherheitslösungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 6 % gesteigert werden konnten. Auch der EBITDA konnte mit 1,9 Mio EUR um 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, mit einer nahezu konstanten EBITDA-Marge von 29,3 % (Vorjahr 29,7 %).

Auch auf Konzernebene wuchs der Umsatz um 5 % gegenüber dem Vorjahr, mit einer EBITDA-Marge von 26,2 % (Vorjahr 25,0 %). Die Gesellschaft veröffentlicht neben dem geprüften Jahresabschluss (HGB) der ifa systems AG die Konzernzahlen (IFRS) in einer Investorenpräsentation.

"Wir haben ein Ergebnis erreicht, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Wir konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder erfolgreich unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen. Herausforderungen wie Krieg, Inflation oder die Energiekrise richten den Fokus unserer Kunden stark auf Themen wie Digitalisierung und Prozessverbesserung. Mit neuen Funktionen und Lösungen, Trainings und Schulungen sowie einem Support auf hohem Niveau konnten wir die Erwartungen unserer Kunden auch im Jahr 2022 sehr gut erfüllen", sagt Jörg Polis, Vorstand der ifa systems AG.

Geschäftsjahr 2023

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem weiteren, stabilen Umsatzwachstum und einem positiven operativen Ergebnis (EBIT). Gleichzeitig sind auch zukünftig steigende Kosten zu erwarten, z.B. durch Inflation und Energiekrise, denen geplant ist, mit Wachstum, Effizienzsteuerung und Preisanpassungen zu begegnen.

"Unser Jahr 2023 ist positiv gestartet - wir konnten nach dem Ende der Pandemie unsere Kunden und Interessenten wieder persönlich besuchen und auch die Messen und Veranstaltungen waren gut besucht. Gemeinsam mit der Nexus AG haben wir den Zuschlag bei einer größeren Ausschreibung erhalten, und sehen daher die aktuelle Geschäftsentwicklung positiv", so Polis. "Zu den positiven Aussichten gehört auch unsere Akquisition der arkandus GmbH. Arkandus hat eine moderne und intuitive Software und unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme. Wir werden gemeinsam unsere Software weiterentwickeln, aber auch gezielt neue Lösungspakete für unsere Kunden, wie Software-as-a-Service, anbieten".

Herausforderungen sieht die Gesellschaft vor allem im weiterhin anspruchsvollen Arbeitsmarkt und damit verbundenen Personalkostensteigerungen und der Verfügbarkeit qualifizierter Bewerber.

"Ich bedanke mich beim gesamten ifa-Team für seine Energie und seinen Leistungswillen, die ein erfolgreiches Geschäftsjahr für uns und unsere Kunden ermöglicht haben. Mit dieser Einstellung, und dem Fokus auf individuelle und persönliche Beratung unserer Kunden, werden wir auch 2023 das Unternehmen weiter voranbringen und das Jahr 2023 erfolgreich gestalten", sagt Polis.

Termine

Frühjahrskonferenz 2023 16. Mai 2023

Hauptversammlung 2. Juni 2023

Frechen, 04.04.2023

Der Vorstand

