Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsentwicklung stellt mit ihren hohen Jahresraten für die Europäische Zentralbank ein Problem dar, so die Analysten der Helaba.Eine Zielerreichung würden die Geldpolitiker wohl in diesem Jahr nicht vermelden können, obwohl jüngst die Gesamtteuerungsrate bereits deutlich zurückgekommen sei und aufgrund der Basiseffekte in den kommenden Monaten auch weiter nachgeben dürfte. Vor allem die Kerninflation habe sich bis zuletzt aber hartnäckig gezeigt und im März sei laut Schnellschätzung mit +5,7% gg. Vj. ein neues Hoch erreicht worden. Die Tatsache, dass die Kerninflation bisher noch keine Ansätze einer Trendwende erkennen lasse, treibe Sorgenfalten auf die Stirn der EZB-Verantwortlichen, die zuletzt die Bedeutung der Kernteuerung bei ihrem datenabhängigen Ansatz hervorgehoben hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...