Laut SMC-Research hat LAIQON die Assets under Management im Jahr 2022 um 160 Prozent ausgeweitet. Auch in den ersten beiden Monaten von 2023 gab es deutliche Zuwächse. Auf Basis einer schlüssigen Expansionsstrategie bekräftigt SMC-Analyst Holger Steffen Urteil und Kursziel.

LAIQON habe nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management im letzten Jahr organisch und mit Übernahmen sehr stark gesteigert, um rund 160 Prozent auf 5,7 Mrd. Euro. Trotzdem haben die Als-ob-Konzernerlöse mit 26,8 Mio. Euro nur geringfügig über dem Vorjahreswert (26,1 Mio. Euro) gelegen. Das sei darauf zurückzuführen, dass die Performance-Gebühren wegen des sehr schwierigen Börsenumfelds von 9,3 auf 0,8 Mio. Euro zurückgegangen seien. Die gut kalkulierbaren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren haben hingegen um 55 Prozent auf 26,0 Mio. Euro zugelegt, so die Analysten. Das Als-ob-EBITDA sei wegen der niedrigen Performancegebühren im letzten Jahr mit -6,0 Mio. Euro noch deutlich negativ ausgefallen, wobei das Ergebnis im zweiten Halbjahr mit -1,6 Mio. Euro schon deutlich besser ausgefallen sei als in den ersten sechs Monaten.

Im laufenden Jahr wolle das Management die AuM weiter steigern und das operative Ergebnis deutlich verbessern. Der Start in die Finanzperiode sei mit einer organischen Ausweitung der Asset-Basis um 300 Mio. Euro in den ersten beiden Monaten auf knapp 6,0 Mrd. Euro bereits sehr erfolgreich gewesen. Weitere Impulse versprechen laut dem Researchhaus die aussichtsreichen Wachstumsinitiativen, von denen insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit Volksbanken sehr vielversprechend sei.

Auf Basis der schlüssigen Expansionsstrategie sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie mit 13,00 Euro weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs. Sie bestätigen daher ihr Urteil "Buy".

