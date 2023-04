Linz (www.anleihencheck.de) - Die jüngst veröffentlichten Inflationszahlen in der Schweiz vom März 2023 lassen mit 2,9% einen deutlichen Rückgang erkennen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Noch im Februar habe die Schweiz mit einer Teuerungsrate von 3,4% gekämpft. Auch die Schweizerische Nationalbank dürfte die Zahlen in Anbetracht ihrer zukünftigen Zinsentscheidungen mit großer Spannung erwartet haben. Nach der letzten Leitzinserhöhung im März um 50 Basispunkte auf nun 1,5%, werde derzeit am Markt mit einer Erhöhung um lediglich 25 Basispunkten im Juni gerechnet. Der CHF notiere derzeit im Bereich 0,9850 bis 1,0000. (04.04.2023/alc/a/a) ...

