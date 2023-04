Aufgrund der schlechten Entwicklung im Immobiliensektor ist auch die Vonovia-Aktie tief gefallen und in den Augen der Analysten gibt es für die derzeitige Börsenbewertung des Konzerns kaum noch rationale Gründe. Da hagelt es so manche Kaufempfehlung und nicht unbedingt sensationelle, aber doch ansehnliche Kursziele.Anders ausgedrückt wird der Aktie von Vonovia (DE000A1ML7J1) derzeit von Seiten der Experten Erholungspotenzial unterstellt. Dummerweise ist davon in der Praxis aber nur wenig zu spüren. Zu Beginn der neuen Woche musste die Vonovia-Aktie wieder ...

