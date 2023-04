Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007) ist Geschichte! Dies haben Yamana und Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) bekannt gegeben. Zunächst hat Yamana seine kanadischen Vermögenswerte, einschließlich bestimmter Tochtergesellschaften und Partnerschaften, die Yamanas Anteile an der kanadischen Mine Malartic halten, an Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085) verkauft. Aber nicht nur diese Mine ist nun im Eigentum von Agnico Eagle Mines Ltd. Somit besitzt das Unternehmen nun eben 100 % der Mine Canadian ...

