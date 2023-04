Hamburg (ots) -Zum sechsten Mal ist Anna-Lena Friedsam Teil des Porsche Team Deutschland, wenn es im Billie Jean King Cup in Stuttgart gegen Brasilien geht. Nach zwei schweren Schulterverletzungen hat die 29-Jährige aus Neuwied Mitte März den Sprung zurück in die Top 100 geschafft. Im Interview verrät sie, wie sie sich zurückgekämpft hat...Du hast kürzlich die magische Marke geknackt - bist wieder zurück in den Top 100. Was war das für ein Gefühl? Und was bedeutet das für dich?Ich bin total stolz, weil ich weiß, wie hart die letzten Jahre waren. Nach zwei schlimmeren Verletzungen war es mein Ziel, wieder da hin zu kommen. Gleichzeitig habe ich in der Zeit gemerkt, dass man auf das Ranking nicht so viel geben darf. Wenn ich Spaß habe am Sport und von Woche zu Woche daran arbeite, mein Tennis weiterzuentwickeln, dann kommt der Rest automatisch.Du schreibst auf deinem Instagram-Kanal: "Es war nicht der leichteste Weg, aber der richtige." Kannst du diesen Weg einmal beschreiben?2016 hatte ich meine erste Schulter-OP. Damals stand ich auf Platz 45 der Welt. Das war eine sehr harte Zeit, weil ich meinen Arm kaum bewegen konnte. Wenige Monate nach meiner Rückkehr bekam ich wieder Probleme, wurde erneut operiert. Auch mit meinem Trainerteam war ich damals nicht zufrieden und habe lange nach einem Coach gesucht, mit dem die Chemie stimmt. Deshalb war ich in der Corona-Zeit viel alleine unterwegs, was wirklich hart war. Auf Turnieren lief es gar nicht rund und ich bin total abgerutscht, stand um die 250. Vor einem Jahr habe ich dann meinen jetzigen Trainer (Patrice Hopfe, Anm. d. Red.) kennengelernt. Er hat mich aufgebaut, mir Ruhe gegeben, und wir haben gut trainiert. Seit letztem Sommer merke ich, dass ich langsam wieder auf meinem alten Level bin.Durch diese ganze Zeit habe ich gemerkt, dass mir Tennis sehr viel bedeutet. Und ich wusste immer, dass da noch mehr kommt. Das hat mich weiter machen lassen...Seit 2018 bist du regelmäßig Teil des Porsche Team Deutschland. Im November hattest du in Kroatien dann dein Einzel-Debüt - das du souverän für dich entscheiden konntest. Wenn du noch einmal zurück blickst: Welche Erinnerungen hast du daran?Nur positive. Ich habe sehr gut gespielt und das Match souverän über die Bühne gebracht. Damit habe ich dann auch den entscheidenden Punkt geholt, damit wir letztlich im Team als Gewinner feststanden. Das waren tolle Emotionen. Ich habe auf diesen Moment hin gefiebert - denn ich weiß, dass ich das bringen kann und eine gute Spielerin bin.Die Partie in Stuttgart ist dein erstes Heimspiel im Billie Jean King Cup. Wie schaust du auf die Matches gegen Brasilien?Mit Vorfreude: Ich denke, dass wir ein gutes Team sind und zusammenhalten, wenn es drauf ankommt. Ich hoffe natürlich auf viele Zuschauer, tolle Stimmung - und dass wir gute Matches liefern können. Natürlich ist die Anspannung etwas größer, zu Hause will man besonders gut abliefern. Aber das muss man ausblenden und die Energie, die man durch die Zuschauer und das Team bekommt, mit aufsaugen.Das Leben auf der WTA-Tour, wo man auch mal alleine unterwegs ist, und die Mannschafts-Zeit beim Billie Jean King Cup unterscheiden sich stark. Was gefällt dir besser?Mir tun die Wochen mit dem Team immer gut. Der Spaßfaktor ist groß - in der Gruppe gibt es viel zu lachen. Durch unser Betreuerteam sind wir nicht nur gut versorgt, sondern haben auch mehr Gesprächspartner.Ich bin aber mittlerweile auch mit einem richtig tollen Team auf Tour, worüber ich sehr glücklich bin. Entsprechend finde ich beides toll.Normalerweise trainierst du mit deinem Tour-Coach Patrice Hopfe. Beim Billie Jean King Cup übernimmt Rainer Schüttler die Rolle. Wie ist das für dich?Mit Rainer zu trainieren ist eine Bereicherung. Er hat so viel erlebt und weiß, wie wir uns vor einem Match fühlen. Ich zehre von ihm und seinen Erfahrungen. Rainer war auch mit bei den Miami Open, wo ich dann mit beiden Coaches trainiert habe.Wie eng ist dein Verhältnis zu den anderen Spielerinnen aus dem Team - habt ihr regelmäßig Kontakt?Wir spielen jetzt schon zum zweiten Mal in der gleichen Besetzung. Über unsere WhatsApp-Gruppe sind wir regelmäßig im Austausch - da gibt es immer viel zu lachen. Wir verstehen uns einfach gut, auch wenn wir ziemlich unterschiedlich sind. Jede trägt ihren Teil zum Team bei.Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Welche Ziele hast du dir gesetzt?Ich bin an einem Punkt, an dem ich mir nach oben keine Grenzen setze. Ich weiß aber auch, dass es schnell in die andere Richtung gehen kann - ich habe in der Hinsicht schon alles erlebt. Daher freue ich mich einfach über alle guten Matches, die ich spiele. Ich versuche den Spaß am Tennis in den Mittelpunkt zu stellen und mich stetig weiter zu entwickeln - ohne Limit nach oben.Interview: Franziska Staupendahl 