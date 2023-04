Zürich (ots) -Zum zweiten Mal verleiht DAS ZELT den "Prix de Joie" - ein Preis, der Menschen verliehen wird, die dazu beitragen, dass anderen Menschen und der Gesellschaft insgesamt mehr Freude zuteil wird. Nachdem der Preis letztes Jahr bei seiner ersten Verleihung an alt Bundesrat Adolf Ogi ging, wird der "Prix de Joie" dieses Jahr der Familie Knie vom Schweizer National-Circus Knie überreicht. Dies geschieht im Rahmen der glamourösen DAS ZELT Gala, die am 16. April 2023 auf dem Kasernenareal in Zürich die stattfindet.Die Jury bestehend aus Künstlern, Kulturfachleuten, Medienschaffenden und dem Gastgeber-Ehepaar von DAS ZELT, Cathrine und Adrian Steiner, war sich einig: In der Schweiz gibt es nur eine Familie, die bereits über viele Generationen landesweit jedes Jahr schier ununterbrochen für Freude und Begeisterung sorgt - die Familie Knie von Schweizer National-Circus Knie. Höchste Zeit, die Familie Knie für diese grossartige Leistung zu ehren und zu danken - mit der Verleihung des "Prix de Joie 2023".Der "Prix de Joie" ehrt jene Werte, die die Familie Knie - aber auch die Schweiz auszeichnen: Kreativität, Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und Gemeinsinn. Als Tourneetheater vereint auch DAS ZELT unterschiedlichste Menschen aus verschiedenen Regionen der Schweiz unter einem Dach und lässt sie Glücksmomente erleben. Darum möchte DAS ZELT Menschen auszeichnen, die diese Werte teilen und mit ihren Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit Freude schenken und deswegen Bewunderung und Respekt verdienen.Diese Werte und Glücksmomente sind es, die der Zirkus Knie seit Jahren der Schweizer Bevölkerung übermittelt. Das Besondere an der Beziehung zum Zirkus Knie ist die Tatsache, dass Adrian Steiner, Gründer und Direktor von DAS ZELT, seine Zirkuskarriere im Zirkus Knie gestartet hat. Ohne die Familie Knie gäbe es DAS ZELT heute in dieser Form nicht.Der Award von DAS ZELT wurde vom Schweizer Künstler Housi Knecht gestaltet und wird seit 2022 jährlich anlässlich der grossen DAS ZELT Gala verliehen.Was als kleines Projekt im Rahmen der Expo.02 begann, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. DAS ZELT mit Hauptsitz in Basel tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz. In seinem 21-jährigen Bestehen hat DAS ZELT bereits an die 4'000 Veranstaltungen durchgeführt, über drei Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen und über 750 Firmenevents organisiert. Das grösste Schweizer Tourneetheater ist rechtlich gesehen ein Circus, der Schwerpunkt liegt jedoch auf den Bereichen Comedy und Concert. Das grösste Schweizer Tourneetheater ist Location für viele bekannte Schweizer und internationale Künstlerinnen und Künstler, wie z.B. Divertimento und Kaya Yanar und produziert auch selbst Shows wie der "Comedy Club", "Blues & Country" und "Young Artists", die Show der besten Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der Schweiz.Die GALA 2023 wird aufgezeichnet und am Samstag 27. Mai 2023 um 20:10 Uhr auf SRF 1 im Free-TV ausgestrahlt.Für weitere Informationen:Marc Lorenz, DAS ZELT, Stv. Leiter Marketing & Kommunikation:061 260 06 02 / 076 501 18 86, marc.lorenz@daszelt.chAdrian Steiner, DAS ZELT, Direktor und Gründer:079 773 12 03, adrian.steiner@daszelt.chOriginal-Content von: DAS ZELT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090995/100905361