In der Tesla Gigafactory in Grünheide wird inzwischen im Drei-Schicht-Betrieb produziert. Doch es wird bereits über weitere Schichten nachgedacht, um die Produktion weiter zu erhöhen - wohl auch mit einer zweiten Baureihe neben dem Model Y. Das bestätigte Jochem Freyer von der Arbeitsagentur in Frankfurt (Oder) dem RBB. Die Fachkräfte für eine dritte Schicht seien gefunden - derzeit werden dem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...