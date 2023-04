Vermögensverwalter haben es schwer an der Börse. Ihr fragiles Geschäftsmodell steht nicht hoch im Kurs und muss sich regelmässig mit geringen Bewertungen begnügen. Die jüngsten Kursabschläge bei der DWS griffen aber kurzfristig zu weit voraus.Das Interesse an der DWS (DE000DWS1007) beginnt wieder zu steigen. Die Bären hatten Mitte März versucht, die Aktien tief in den Keller zu ziehen, um weitere Anschlussverkäufe zu provozieren, doch die Bullen hielten dagegen. Der Handel beginnt sich seit dem 20. März wieder zu ...

