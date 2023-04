Ein Artikel von Paul Huelsmann, CEO bei der FINEXITY AGBesonders in turbulenten Phasen wie den Krisen der vergangenen Jahre sind viele Privatanleger auf der Suche nach mehr Sicherheit und Möglichkeiten, ihr investiertes Kapital zu schützen. Eine Option, solchen Einflüssen zu begegnen, ist der Rückgriff auf alternative Kapitalanlagen, um so das eigene Portfolio zu diversifizieren und abzusichern.Bei diesen Sachwertanlagen, insbesondere Sammlerstücken (Collectibles), handelt es sich in der Regel um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...