Nach Darstellung von SMC-Research habe die Masterflex SE trotz schwieriger Rahmenbedingungen ihr Wachstum im Jahr 2022 noch beschleunigt und die Erwartungen übertroffen. Aufgrund dessen und mit Verweis auf die als vielversprechend eingestuften weiteren Perspektiven erhöht der SMC-Analyst Adam Jakubowski sein Kursziel für die Masterflex-Aktie.

Anders als angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen noch Anfang 2022 zu befürchten gewesen sei, habe Masterflex laut SMC-Research den starken Wachstumstrend aus 2021 nicht nur fortgesetzt, sondern mit einem Umsatzplus von 27 Prozent auf 100,3 Mio. Euro sogar weiter beschleunigt. Damit sei nicht nur ein neuer Rekord markiert, sondern auch das eigentlich erst für 2024 angestrebte mittelfristige Umsatzziel vorzeitig erreicht worden.

Als noch bemerkenswerter stufen die Analysten aber die Gewinndynamik ein. Trotz der massiven Verteuerung der Vorprodukte, der Frachten und der Energie und des Inflationsdrucks bei den Löhnen sei es Masterflex gelungen, die Profitabilität deutlich zu verbessern und mit der EBIT-Marge von 11,4 Prozent nach sieben Jahren wieder in den zweistelligen Bereich zurückzukehren.

Ermöglicht worden sei dies nicht zuletzt durch die umfassenden Effizienzverbesserungsmaßnahmen, die Masterflex 2019 eingeleitet habe und die nun bei steigendem Geschäftsvolumen ihre volle Wirkung entfalten, so die Analysten. Darüber hinaus habe Masterflex letztes Jahr davon profitiert, die Preissteigerungen weitgehend an die eigenen Kunden weitergeben zu können. Dies unterstreiche nach Einschätzung der Analysten die starke Stellung, die das Unternehmen im Markt für Hochleistungsschläuche innehabe, was die Erwartung der Fortsetzung des Wachstumskurses in den nächsten Jahren als gut fundiert erscheinen lasse.

Ein solches Wachstumsszenario legen die Analysten deswegen weiterhin ihrer Wertermittlung zugrunde und erwarten auf Sicht der nächsten acht Jahre ein weiteres organisches Wachstum auf fast 160 Mio. Euro. Für das laufende Jahr trauen sie Masterflex eine Steigerung der Erlöse um 8,5 Prozent auf knapp 109 Mio. Euro sowie einen EBIT-Anstieg auf 12,5 Mio. Euro zu. Damit liegen die Analysten mit beiden Kennzahlen innerhalb der Unternehmensprognose - beim Umsatz im oberen und beim EBIT im mittleren Bereich des jeweiligen Zielkorridors.

Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert der Masterflex-Aktie nun bei 14,00 Euro (bisher: 13,00 Euro) und bestätigen das bisherige "Buy"-Urteil.

