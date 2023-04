Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Wienerberger AG vom 3. April 2023:Transaktionsschlussmeldung zur Verwendung von 387.440 Stück eigener AktienDie Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) veröffentlichte am 27. März 2023 den Beschluss des Vorstands, eigene Aktien unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre zu verwenden, und zwar als zusätzliche nicht-bare Transaktionswährung neben einem Barkaufpreisanteil zum Erwerb von sämtlichen Aktien an den vier dänischen Gesellschaften Strøjer Tegl A/S, Strøjer Tegl Systems A/S, Strøjer Ejendomme A/S und Strøjer Ler A/S von Strøjer Holding ApS, Dänemark. Die entsprechende Absicht und den Bericht zum Ausschluss des Kaufrechts der Aktionäre hatte die Wienerberger AG am 10. März 2023 über ein europaweites, elektronisches Verbreitungssystem und unter https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2023/20230310-Bericht-des-Vorstandsder-Wienerberger-AG-zum-Ausschluss-des-Kaufrechts-Bezugsrechts-bestehender-Aktionäre_DE.pdf sowie am 11. März 2023 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. ...

