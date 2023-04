Weiden (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken haben im März weiter an der Zinsschraube gedreht, um die weiterhin viel zu hohen Inflationsraten zu normalisieren, so die Experten von Robert Beer Investment.Während zu Monatsbeginn die EZB den Leitzins um ein halbes Prozent auf 3,5% p.a. angehoben habe, habe die US Notenbank FED um 0,25% auf nun 4,75% bis 5,0% p.a. gesteigert. ...

