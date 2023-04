Wien (www.fondscheck.de) - Capital Group hat Arne Tölsner mit sofortiger Wirkung zum Head of Client Group für Deutschland, Schweiz und Österreich ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte an Grant Leon, Head of European Client Group, und werde Mitglied der European Management Group. In dieser neu geschaffenen Position sei Tölsner für den Ausbau und die Vertiefung von Beziehungen zu institutionellen Anlegern und zu intermediären Kunden in der DACH-Region verantwortlich. Er leite die lokalen Client Group Teams in Frankfurt, Zürich und Genf und solle seinen Fokus darauf legen, Capital Groups Anlagelösungen Investoren zugänglich zu machen. Darüber informiere die 2,2 Billionen US-Dollar an Assets under Management schwere Vermögensverwaltungsgesellschaft per Pressemitteilung. ...

