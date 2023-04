Es dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein, dass der PC-Markt harte Zeiten durchlebt, was sich auch auf den Absatz von Grafikkarten von Nvidia und Co. auswirkt. Erste Auswirkungen davon sind schon jetzt spürbar. Die Lager sind prall gefüllt, vor allem mit Karten aus der vorherigen Generation und als logische Konsequenz geht es mit den Preisen langsam bergab.Mittlerweile ist das auch bei der aktuellen Generation in Form der RTX-4000-Serie angekommen. Hierzulande wurde jüngst vom Spielemagazin "Gamestar" eine Geforce RTX 4090, das aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...