DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CPI PROP.GRP 19/27 MTN XS2069407786 05.04.2023 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 20/28 MTN XS2106589471 05.04.2023 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 20/26 MTN XS2171875839 05.04.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CPI PROP.GRP 19/27 MTN XS2069407786 05.04.2023 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 20/28 MTN XS2106589471 05.04.2023 HZE/EOT
CPI PROP.GRP 20/26 MTN XS2171875839 05.04.2023 HZE/EOT