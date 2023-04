Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last gabb, +4.33% ytd, +68.80% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.700 Euro ein Plus von 1017,00 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Dazu die Dividendeninfo für die Bawag-Positon. "in deinem wikifolio Stockpicking Österreich (WFDRASTIL1) wurde soeben eine Kapitalmaßnahme durchgeführt. Wertpapier: BAWAG GROUP AG INHABER AKTIEN O.N. (AT0000BAWAG2) Kapitalmaßnahme: Dividende Datum der Durchführung: 04.04.2023 02:02 Brutto-Dividende/Stück: EUR 3,70 Stück: 40,00 Änderung Cash: EUR 148,00" Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst ...

