Petra Berner übernimmt am 1. August den Vorstandsvorsitz von Plan International Deutschland. Die Mitgliederversammlung der Kinderrechtsorganisation hat die 56-Jährige auf einer außerordentlichen Sitzung einstimmig an die Spitze des Vereins gewählt. Petra Berner löst damit Dr. Axel Berger ab, der die Position nach rund einem Jahr Übergangszeit abgibt.



Die studierte Historikerin leitet derzeit als Direktorin den Bereich Internationale Programme bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, eine ausgewiesene Expertin in der Entwicklungszusammenarbeit für uns zu gewinnen", sagt Dr. Axel Berger. "Dieses Wissen sowie ihre Expertise im Aufbau und Management von Organisationsstrukturen und ihre rund zwanzigjährige Führungserfahrung wird sie zum Wohl von Plan International einsetzen und entscheidend dazu beitragen, die Organisation für die Zukunft aufzustellen." Dr. Axel Berger wird nach dem Wechsel weiter Mitglied des Vorstands von Plan International Deutschland bleiben.



Erstmals in der gut 30-jährigen Geschichte von Plan International Deutschland wird damit eine Frau an der Spitze der Kinderechtsorganisation stehen. "Damit setzt der Verein ein wichtiges Signal", sagt Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland. "Petra Berner wird Plan International entscheidend dabei voranbringen, die Rechte von Kindern sowie die Gleichberechtigung von Mädchen weltweit weiter zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr."



