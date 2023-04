L'Oréal übernimmt Luxus-Beauty Marke "Aesop" | Unterstützung bei Ihrer Investmententscheidung

Werbung







Der Kosmetik-Riese L'Oréal entscheidet sich für die größte Akquise der Firmengeschichte und plant den Kauf des Unternehmens "Aesop".



Einer der größten Kosmetikhersteller L'Oréal gab bekannt, das australische Haar- und Körperpflegeunternehmen Aesop zu übernehmen. Die am Montag verkündete Übernahme ist für das dritte Quartal in 2023 geplant. Nach eigener Aussage soll der Verkauf dem Unternehmen Natura & Co. finanziellen Handlungsspielraum für den angedachten Investitionsplan in Lateinamerika verschaffen. Nach eigenen Angaben von L'Oréal wird der Unternehmenswert auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt. Aesop wurde 1987 gegründet und betreibt zum größten Teil Haut-, Haar- und Körperprodukte. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Marke für ihr luxuriöses Auftreten sowie für die Herstellung von veganen Pflegeprodukten. Somit wäre es dem Unternehmen möglich die Luxussparte weiter auszubauen. Das Unternehmen Aesop konnte 2022 einen Umsatz von circa 537 Millionen Euro erzielen.









Neben dem großen Informationsangebot bietet die HSBC Deutschland Ihnen zusätzliche Tools an, welche Sie als Unterstützung für Ihre Investmententscheidung nutzen können. Neben einem Aktien-/ Indexanleihen Rechner oder einem Open End Knock-out-Produkte Rechner bieten wir zudem den sogenannten Trendkompass an. Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends ausgewählter Basiswerte. Mithilfe des beigefügten Links können Sie einfach und kostenlos von dem Trendkompass Gebrauch machen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC