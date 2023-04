Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Tobias Dratt (50), President, North America, BASF Corporation, Florham Park, New Jersey, übernimmt am 1. Mai 2023 die Leitung des Bereichs Global Business Services, Ludwigshafen, so die BASF SE (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

