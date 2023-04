Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (ISIN IE000VSFIC94/ WKN A3D8N2) könnten Anleger*innen an einem Portfolio aus in US-Dollar denominierten festverzinslichen Unternehmensanleihen mit der Rating-Klassifizierung unterhalb von Investment Grade partizipieren. ...

