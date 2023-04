Die Brenner Basistunnel Gesellschaft BBT SE hat, nach umfassender Angebotsprüfung, am 04. April 2023 den Zuschlag für das Baulos "H53 Pfons-Brenner" an die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Porr Bau GmbH, Marti GmbH Österreich und der Marti Tunnel AG Schweiz erteilt. Laut Porr handelt sich um das größte Baulos der österreichischen Geschichte: "Wir freuen uns, mit unserem Partner MARTI dieses Jahrhundertprojekt in Angriff nehmen zu können", erklärt Porr CEO Karl-Heinz Strauss. "Der Brenner Basistunnel ist eine wichtige Antwort auf das Kernthema Mobilität, dem sich Europa widmen muss." Mit dieser Vergabe sind nun auch die Tunnelbauarbeiten des letzten noch verbliebenen Bauloses beim Brenner Basistunnel ...

